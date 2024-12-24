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Fenerbahçe, Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı

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Fenerbahçe Anderson Talisca konusunda anlaşmaya vardı. Hem futbolcu hem de Al-Nassr ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını Fenerbahçe ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak.

Fenerbahçe yönetimi, yeni 10 numarasında mutlu sona ulaştı. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın tek yetkili olarak ilerlettiği bu süreçte Anderson Talisca konusunda anlaşmaya varıldı.

MAAŞININ YARISINI FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. Oyuncunun 12 milyon euroluk maaşının yarısını sarı-lacivertliler ödeyecek. Fenerbahçe'nin kasasından 6 milyon euro çıkacak. Satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak.

3 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe ile Talisca'nın sezon sonunda yola devam etmek için anlaşması üzerine ise Brezilyalı yıldız ile 3 yıllık sözleşme yapılacak. Al Nassr'da bu sezon 19 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Talisca Fenerbahçe'de
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

siz geçen yıl takımın en iyisi İsmail hocayı gönderdiniz. Biraz zor şampiyon olursunuz.

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Haber YorumlarıALİ AKBAŞ:

Hemcit pilavı gibi her transfer döneminde bir türlü gelmedi şu adam yok mu başka yetenekli genç oyuncu dedeler kulübü ne cevirdiniz nerdeyse takımı

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Haber YorumlarıAdnan Ates:

Acun'un elini attığı transferden hayır gelmez acun uğursuz futbol cahili

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Haber YorumlarıHakan Kara:

atı alan üsküdarı geç, geçti bor'un pazarı sür eşşeği niğdeye 8 puan fark lan geçen 1-2 puanla yıl bitti gs yi evinde yenmemeize rağmen 2 puanla kaybettik olamadık 8 puan lan en ufak kayıplarda bittik 10-11 puan a çıkacak kapanır mı bu gs 4 maç kaybedecek sende 4 maçı hep kazanacanda 1 puan önüne geçecen şaka gibi lan bu gs kötü oynadığı 10 kişi kaldığı 2 maçıda yine kazandı hakemlerle yine yazıyorum bu okanın hakkından gelecek tek kişi vardı ismail kartal ,, ligi bilen o futbolcuları bilen o

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Haber YorumlarıSeko:

Galatasarayın en büyük transferi acun oldu....allah fenerde başkanlığınıda göstersin bize...????

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Haber YorumlarıHasann hasann:

Ne seni, ne Ali KOÇ'u ne Teliscanı, ne de ronaldonuzu istiyoruz, de deffooooollluuunnn gidin düşün takımın yakasından

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Haber YorumlarıSenrey26:

ziyech ve zaha gibi arada sırada skor katkısı yapar ama bir marcio nobre etkisi olur mu bilemiyorum. fenerbahçe tadiç dzeko maximen ve bununla halı saha takımına dönmüş gibi.

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Haber YorumlarıMurat TURK:

Editörlerinize biraz Türkçe öğretin. de da eki ayrı yazılır. Talisca da Fenerbahçe'de. Sizi Cimer'e ve Bilgi Teknolojilerine ve Ulaştırma Bakanlığı'na şikayet edeceğim. Habercilik bu olmamalı... Instagram haberciliği mi yapıyorsunuz. Bir fotoğraf bir de öylesine yazılmış bir yazı. Al sana haber. İmla kurallarına uyun. Eskiden insanlar doğru konuşmayı gazetelerden, tvlerden öğrenirdi. Şimdi tam dersi oldu.

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Haber YorumlarıŞeref Sarpkaya:

Bu kadar ucuz olaydı herkes alırdı yalan kalanı acun ödeyecektir

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Haber YorumlarıAlp Er:

başlıktaki cümlede yazım yanlışı var Talisca da Fenerbahçede olacak . "da" ayrı yazılır.

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