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Fenerbahçe, Anderlecht ile 1-1 Beraber Kaldı

Fenerbahçe, Anderlecht ile 1-1 Beraber Kaldı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe'nin golünü En-Nesyri, Anderlecht'in golünü ise Vazquez attı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası sol çaprazda topu kapan Dzeko'nun pasında En-Nesyri meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

6. dakikada tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı mücadele dururken oyuncular soyunma odasına girdi.

19. dakikada Skriniar'ın geri pasında kaleci İrfan Can'ın hatasında Vazquez topu filelere yolladı. 1-1

29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Hazard'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Lucas Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez

Yedekler: Kikkenborg, Vanhoutte, Simic, Augustinsson, Vertonghen, Ashimeru, David Ramirez, Mats Rits, Thomas Foket, Marco Kana, Nathan de Cat, Goto

Teknik Direktör: David Hubert

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Yiğit Emir Ekiz, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Vazquez (dk. 18) (Anderlecht), En-Nesyri (dk. 4) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Leoni (Anderlecht), En-Nesyri, Fred (Fenerbahçe) - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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