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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı

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Fenerbahçe, Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için hem kendisi hem de kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Yıldız futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

KAP GELDİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" denildi.

F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Sarı lacivertli takım, Allan Saint Maximin için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ile birlikte menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon euro civarında bir bedel ödeyecek.

İSTANBUL'A GELECEK

Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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