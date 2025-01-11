Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un Sergen Yalçın ile görüştüğü iddialarını yalanladı

Fenerbahçe, başkan Ali Koç ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşme yaptığı iddiasını yalanladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Bugün, OdaTv adlı mecrada yayınlanan Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın'ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır.

Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır."

FENERBAHÇE'NİN YALANLADIĞI HABER

Fenerbahçe'nin yalanladığı OdaTv'nin haberin şu ifadeler kullanıldı;

"Ali Koç, Yalçın'a telefon ederek görüşmek istedi. Yalçın, trafik nedeniyle gelemeyeceğini söylese de Koç, trafiğe takılmaması için Bebek'e kendi teknesini gönderdi. Koç'un evine giden Yalçın, Fenerbahçe için çeşitli tavsiyeler verdi.

Koç'a, Fenerbahçe ile Galatasaray arasından bulunan 8 puan fark için kapanmayacak bir fark olmadığını, kesin kapanacağını ve rahat olmasını ancak takıma iki forvet ve bir tane de iyi bir savunmacı alması gerektiğini söyleyen Yalçın, teknik direktör Mourinho'ya da değindi. Yalçın, Mourinho'nun maçlara konsantre olmadığını, öylesine saha kenarında durduğunu söylerken en büyük meselenin konsantrasyon olduğunu belirtti."