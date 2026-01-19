Haberler

Fenerbahçe olumsuz hava koşulları nedeniyle geceyi Alanya'da geçirecek

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a dönüş uçuşunu gerçekleştiremeyerek geceyi Alanya'da geçirmek zorunda kaldı.

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe mücadeleden Fenerbahçe 3-2 galip ayrıldı. Fakat maçın ardından sarı-lacivertli takım elverişsiz hava koşulları nedeniyle Alanya'dan İstanbul'a uçamadı.

Corendon Alanyaspor'ı deplasmanda 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran ve lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe maç sonrası İstanbul'a dönüş hazırlıkları yaparken bir sürprizle karşılaştı. Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle sarı- lacivertlilerin uçuşu ertelendi. Geceyi Alanya'da geçirecek olan sarı-lacivertli takımın yarın öğle saatlerinde İstanbul'da olması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
