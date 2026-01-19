Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 18. Haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk yarıdaki "değişikliklerle" karşılaşmayı kazandıklarını ifade etti.

Tedesco, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında çok kötü performans sergilediklerini söyledi.

Ceketini çıkarıp kulübeye doğru fırlatmasının "özel bir sebebi" olmadığını, sıcaklık nedeniyle yaptığını dile getiren Tedesco, maçın ilk yarısında çok kötü performans sergilediklerini, istedikleri pozisyonu alamadıklarını ve saha içerisinde topa sahip olamadıklarını belirtti.

Tedesco, bunun biraz da rakipten kaynaklandığını anlatarak "Çünkü çok iyi baskı kurdular üzerimizde. Onlar daha fazla enerjiye sahipti ve bizden fiziksel olarak daha iyilerdi. Direkten dönen topları vardı. Eğer 3. golü atmış olsalardı bizler için daha zor olacaktı. Dolayısıyla ikinci yarıda sahaya yeni fikirlerle çıkmamız gerekti. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Enerjimizi değiştirmemiz, sistemimizi, pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekiyordu ki bunları yaptık." dedi.

Tedesco, ikinci yarıda ilk yarıya göre oyunu daha çok kontrol edebildiklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıda topa daha fazla sahip olabildik ve bu sayede de rakibi birazcık daha fazla geriye gömebildik. Rakip ilk yarıda yapmış olduğu baskıyı ikinci yarıda gösteremedi. Tabii ki bu bizim çok enerji sarf etmemizi gerektirdi. Çünkü burada oynamak çok zor. Çok iyi bir takım, iyi bir teknik direktörleri var, forvetleri çok inanılmaz hızlı. Süper Lig'de gördüğüm en hızlı forvet. Burada galip geldiğimiz için çok mutluyum."

"Talisca bizimle kalmalı"

Talisca'nın sözleşme yenileme süreciyle ilgili de konuşan Tedesco, "Çok basit, Talisca bizimle kalmalı. Onun burada kalması gerekiyor. Çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de özverili oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Tedesco, normalde en iyi 10 numara pozisyonunda oynayan Talisca'yı 9 numara pozisyonunda kullandıklarında arkaya koşulları yapmayı çok iyi becerdiğini dile getirerek, "Bugün de 2 gol attı. Sol ayaklı böylesine bir oyuncuyu bulmak çok zor. 10 numara da hem bu kadar uzun boylu, hem sol ayağı bu kadar iyi bir oyuncu bulmak hiç kolay değil. Bana göre o kalacaktır. Sadece birazcık zaman meselesi. Kulüp zaten süreci yürütüyor ama benim için çok net. Onun burada kalması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Ligi bizler için pozitif bir durum"

Fenerbahçe'nin psikolojik üstünlüğü alıp almadığına yönelik soruya Tedesco, "bunun şimdilik önemli olmadığı" şeklinde yanıtladı.

Önlerinde 17 maç olduğunu ancak kendilerinin Aston Villa maçına odaklanmaları gerektiğinin altını çizen Tedesco, şöyle devam etti:

"Bizim için çok zor bir maç olacak. Alanya'ya baktığımız zaman bizim maçımıza hazırlanmak için çok fazla vakitleri vardı. Tıpkı Kocaeli'nin olduğu gibi, tıpkı Göztepe'nin olacağı gibi. Ondan sonra da Trabzonspor ile oynuyoruz. Onlar da uluslararası maç oynamıyorlar. Dolayısıyla çok çok zor. Avrupa Ligi bizler için pozitif bir durum. Kadıköy'de Aston Villa'ya karşı iyi oyun sergilemek istiyoruz. Avrupa Ligi'nde aldığımız pozitif sonuçlar iyi sonuçlar da bize itici bir güç oluyor ve bizim için moral oluyor, bizim için enerji oluyor. Süper Kupa bizde, Süper Kupa'yı artık bizden kimse alamaz ama artık o maç geçti. Dolayısıyla bizim önümüze bakmamız gerekiyor. Eğer oynayacağımız her maç bugünkü gibi zor olacaksa çok çok mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün oyunculara ihtiyacımız var. Enerjimizin ve en önemlisi odaklanmamızın yüksek olması gerekiyor."

"Bugünkü maçın ilk yarısında dersler çıkarmamız gerekiyor"

Tedesco, maçın her iki yarısında Fenerbahçe'nin çok farklı iki oyun sergilediğine yönelik soruya kazandıkları müddetçe bunun bir öneminin olmadığını söyledi.

Alanyaspor maçını izleyeceğiğini ve ilk yarısından da dersler çıkartacağını anlatan Tedesco, sözlerini şöyle tammaladı:

"Bu durum bazen rakibe de bağlıdır. Rakibimiz bugün bize çok iyi çalışmış, çok şiddetli, temposu yüksek bir oyun sergilediler. Dolayısıyla bu durum aslında değişken olabiliyor. Her maçın hikayesi farklı, her rakip farklı. Bizim tabi ki bugünkü maçın ilk yarısında dersler çıkarmamız gerekiyor. Evet, genellikle kötü şeyleri konuşuyoruz ama şunu da belirtmemiz gerekiyor. İkinci yarı da çok çok dominant bir oyun sergiledik. Rakibin de ilk golü maçın henüz ikinci dakikasıydı. Bu kadar erken bir golü ilk şutta yediğiniz zaman kolay olmuyor. Dolayısıyla takımı oyuncularımı, çalışanları tebrik ediyorum. Çok mutluyum."