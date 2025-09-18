Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

Açıklanan kayıtlarda Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor karşısında kazandığı penaltı pozisyonuna yer verildi.

İşte VAR kayıtları;

VAR: "Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem Cihan Aydın:"Geldim hocam. Başka bir açın var mı hocam? Oynat. 8 numara. Tam temas anında durdurur musun? Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücudunu büyütüyor 8 numara. Penaltı veriyorum, kart yok."