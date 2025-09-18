Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. İşte o kayıt ve orta hakem ile VAR hakemi arasında geçen diyaloglar...
FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI
Açıklanan kayıtlarda Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor karşısında kazandığı penaltı pozisyonuna yer verildi.
İşte VAR kayıtları;
VAR: "Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem Cihan Aydın:"Geldim hocam. Başka bir açın var mı hocam? Oynat. 8 numara. Tam temas anında durdurur musun? Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücudunu büyütüyor 8 numara. Penaltı veriyorum, kart yok."