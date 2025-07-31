Fenerbahçe, Alanyaspor Maçının Ertelenmesi İçin Başvurdu

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Fenerbahçe, 9 Ağustos'ta Alanyaspor ile oynayacağı maçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord karşılaşmaları nedeniyle ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasındaki 9 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile oynanacak 3. eleme turu maçları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için başvuru yapıldı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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