Fenerbahçe, Alanya'da

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Alanyaspor maçı için kente gelirken, bugün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi. Taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan Fenerbahçe kafilesinde teknik heyet ve futbolculara ilgi gösterildi. Bazı futbolcular taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra takım otobüsüyle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. - ANTALYA