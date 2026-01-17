Haberler

Fenerbahçe, Alanya'da

Fenerbahçe, Alanya'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya'ya geldi. Taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan takım, havalimanından ayrılırken futbolcular hatıra fotoğrafları çektirdi.

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya'da taraftarların ilgisiyle karşılandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Alanyaspor maçı için kente gelirken, bugün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi. Taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan Fenerbahçe kafilesinde teknik heyet ve futbolculara ilgi gösterildi. Bazı futbolcular taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra takım otobüsüyle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Mağdurların çoğu Türk! 300 milyon Euro'luk banka soygununda hırsızlardan akılalmaz tuzak

Mağdurların çoğu Türk! Dev banka soygununda akılalmaz tuzak