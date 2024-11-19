Fenerbahçe, Al-Nassr'ın teklifini reddetti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki 1 numaralı hedefi olan Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SÜRPRİZ TEKLİF

Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği Talisca, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakarken sarı-lacivertliler, Al-Nassr ile temaslarını sürdürürken, Talisca için Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi.

Milliyet'in haberine göre, forvete transfer yapmak isteyen Suudi temsilcisi, sarı-lacivertlilerden En-Nesyri'yi istedi. Haberde Fenerbahçe yönetiminin ara transferde aynı kalitede bir forvet bulamayacağını düşündüğünden bu teklifi reddettiği bildirildi.