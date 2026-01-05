Haberler

Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi

Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final maçı için Adana’ya geldi. Başkan Sadettin Saran, Adana'nın sıcak insanlarını övdü ve takım motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Yeni Adana Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe kafilesi uçakla Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular otobüse binerek Adana merkezde konaklayacakları otele hareket etti. Sarı-lacivertli taraftarlar otel önünde kafileyi karşılayarak tezahüratlarda bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz. Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" diye konuştu.

Başkan Saran, otel önünde güvenlik önlemi polis ekipleriyle de selamlaştı.

Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması, yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya destek için yürüdü! ABD'ye tepki gösterdiler

ABD'nin saldırdığı ülkede binlerce kişi sokaklara döküldü
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu