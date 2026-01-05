Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Yeni Adana Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe kafilesi uçakla Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular otobüse binerek Adana merkezde konaklayacakları otele hareket etti. Sarı-lacivertli taraftarlar otel önünde kafileyi karşılayarak tezahüratlarda bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz. Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" diye konuştu.

Başkan Saran, otel önünde güvenlik önlemi polis ekipleriyle de selamlaştı.

Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması, yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. - ADANA