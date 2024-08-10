Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Saint-Maximin sol kanattan ceza sahasına girerek pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan geri döndü.
21. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Saint-Maximin'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Saint-Maximin'in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Dzeko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Krunic, Becao, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev, Semih Güler, Gravillon, Mohammadi, Maestro, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Jose Rodriguez, Michut, Yusuf Barası
Yedekler: Vedat Karakuş, Alioui, İzzet Çelik, Aymbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Abdulsamet Burak, Shehu, Ali Yavuz Kol, Fougeu
Teknik Direktör: Michael Valkanis
Gol: Dzeko (dk. 34) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Jose Mourinho, Oosterwolde (Fenerbahçe), Maestro, Mohammadi (Adana Demirspor) - İSTANBUL