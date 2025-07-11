Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı

Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı
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Fenerbahçe, Essamaye FC forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yıldız transferi kadar da genç isimlere yönelik girişimlerini sürdürürken yeni transferini açıkladı.

ABDOU AZİZ FALL FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Essamaye FC forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki genç oyuncu ile sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. Fenerbahçe, Fall ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı

TOP TEKNİĞİ YÜKSEK

Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Fall, genç yaşına rağmen yüksek top tekniği ve mücadeleci yapısıyla dikkatleri çekiyor. 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, aynı zamanda yine Kanarya'nın el sıkıştığı Amara Diouf'la da U17 Milli Takımı'nda birlikte oynamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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