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Fenerbahçe, 6. hafta Eyüpspor maçı hazırlığını bitirip tesiste kampa girdi

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Fenerbahçe, 6. hafta Eyüpspor maçı hazırlığını bitirip tesiste kampa girdi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın evinde Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki idmanda 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarının ardından sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler daha sonra tesislerde kampa girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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