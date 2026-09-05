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Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup

Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup
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Trendyol Süper Lig 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Skriniar'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, kalesinde bulduğu gollerle sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 4 haftada 2. mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla kaybetti ve ligde 4 haftada 2. mağlubiyetini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 38'de kalesinde gole engel olamadı. İlk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlanan derbide konuk ekip 73. dakikada ikinci golü buldu. Fenerbahçe kalan dakikalarda girdiği pozisyonlardan yararlanamazken sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ligin ilk haftasında Gençlerbirliği'ne mağlup olurken, Konyaspor ve Samsunspor maçlarında galibiyet elde etti. Kanarya, 4. hafta sonunda 6 puanda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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