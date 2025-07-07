Fenerbahçe 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başlıyor

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Fenerbahçe Futbol A Takımı, yarın sağlık kontrollerini tamamlayarak 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak. İstanbul'daki hazırlıkların ardından Portekiz'e gidecek olan sarı-lacivertliler, burada çeşitli hazırlık maçları yapacak.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Sezon öncesi sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertliler, son kontrollerin ardından yarın top başı yapacak. Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak Fenerbahçe, hazırlıkların İstanbul etabını 14 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak. Aynı gün Portekiz'e yurtdışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için hareket edecek olan sarı-lacivertli kafile, 27 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek. Fenerbahçe, burada 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Uniao de Leiria, 23 Temmuz'da Al Ittihad ve 26 Temmuz'da Benfica ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, yurt dışı kampının ardından yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Lazio ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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