Fenerbahçe 18 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'nde

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Fransa ekibi Lyon'a konuk oldu. OL Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çaldı. Maurizio Mariani'nin yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlendi.

Fenerbahçe, 24'üncü dakikada Vedat Muriqi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 28'inci dakikada Archie Brown'un fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0 yaptı. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 61'inci dakikada Fofana, farkı 1'e düşürdü: 1-2. 1-1'in rövanşını 2-1 kazanan Fenerbahçe, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

FENERBAHÇE, 18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi grup maçı oynamıştı.

SARI-LACİVERTLİ EKİP, 7'NCİ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Fransa ekibi Lyon'u geçen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci kez mücadele edecek. Organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, daha önce 6 kez yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

VEDAT MURİQİ, AVRUPA'DA DA BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, geçtiğimiz hafta ligde Konyaspor filelerini havalandırarak açılış yapmıştı. Tecrübeli futbolcu, Lyon maçının 24'üncü dakikasında ağları sarsarak Avrupa'da da golle buluştu. Sezonun geride kalan kısmında 5 maçta forma giyen Vedat, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

ARCHIE BROWN BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertli ekibin 24 yaşındaki sol beki Archie Brown, bu sezon ilk golünü attı. Lyon karşısında ilk 11'de başlayan Brown, 28'inci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Archie Brown geçtiğimiz sezon ise 5 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.

KURA ÇEKİMİ SAAT 19.00'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları, Fransa'nın Monako kentinde saat 19.00'da çekilecek. Kura çekiminin ardından sarı-lacivertli ekibin lig aşamasında oynayacağı 8 rakibi belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı