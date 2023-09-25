Fenerbahçe 1, 22. Bosphorus Cup'ta şampiyon oldu

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 22'nci Bosphorus Cup, dün yapılan final yarışlarıyla sona erdi. 10 farklı ülkeden bin 200 sporcu, dört gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Caddebostan açıklarındaki son yarışın ardından Bosphorus Cup'ta kupanın yeni sahibi Fenerbahçe 1 oldu. İkinciliği Setur Marinas Cheese, üçüncülüğü ise Orient Express elde etti.

KUPANIN SAHİBİ FENERBAHÇE 1

22'nci kez düzenlenen Bosphorus Cup'ta zafere ulaşan Fenerbahçe 1 takımı, Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı, yedi kilogram ağırlığındaki gümüş ve kristal malzemelerle üretilen kupanın bir yıl boyunca sahibi oldu. 22'nci Bosphorus Cup'ın kazananı Fenerbahçe 1 takımının dümencisi Barış Koncagül, Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon'un teslim ettiği kupanın ardından yaşadığı zaferle ilgili açıklamalarda bulundu. Koncagül, "Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlardan biri olan Bosphorus Cup'ı kazandığımız için çok mutluyuz. Tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu özel kupanın sahibi olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.