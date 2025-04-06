Fenerbahçe 0 - Trabzonspor 1: İlk Yarı Sonucu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trabzonspor'dan Denis Draguş, 45+4. dakikada gol atarak takımını öne geçirdi.
- Trendyol Süper Lig : Fenerbahçe : 0 - Trabzonspor : 1 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Dzeko'nun pasında sol tarafta topla buluşan Maximin'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan'ı geçen meşin yuvarlak, kaleye paralel giderek auta çıktı.
25. dakikada Malheiro'nun geri pasında araya giren Amrabat'ın aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan topu son anda çeldi.
29. dakikada Zubkov'un sağ tarafta çizgiye kadar inip içeri çevirdiği topta kale alanındaki Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
36. dakikada Maximin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski'nin sol çaprazdan vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
45+2. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrası ceza sahası içinde kafalardan seken top yayın gerisindeki Maximin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı son anda çeldi.
45+4. dakikada gelişen kontratakta Banza'nın ceza sahasına girdikten sonra soluna pasında Draguş, boş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Serkan Çimen
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Mert Müldür, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Batista Mendy, John Lundstram, Denis Draguş, Oleksandr Zubkov, Mustafa Eskihellaç, Simon Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Edin Visca, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Danylo Sikan, Tim Jabol-Folcarelli, Serdar Saatçi, Cihan Çanak, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan
Gol: Denis Draguş (dk. 45+4) (Trabzonspor)
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Sarı kartlar: Alexander Djiku, Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Pedro Malheiro (Trabzonspor)