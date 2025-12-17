Lewandowski'den Fener taraftarını üzecek haber

Adı Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski'nin transfer sürecinde sarı-lacivertli taraftarları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Polonyalı yıldızın MLS ekibi Chicago Fire ile temas halinde olduğu öne sürüldü.

CHICAGO FIRE DEVREYE GİRDİ

Barcelona ile sözleşmesinin son yılına giren ve sezon sonunda serbest kalması beklenen Robert Lewandowski için ABD temsilcisi Chicago Fire'ın devreye girdiği belirtildi. BBC'de yer alan habere göre, MLS ekibinin Polonyalı golcüyle gerçekleştirdiği ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği aktarıldı.

BBC: TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Haberde, BBC'ye konuşan kaynakların Lewandowski'nin Chicago Fire'a transfer olmaya açık olduğunu ve maaş konusunun bir sorun teşkil etmediğini ifade ettiği kaydedildi. Bu gelişme, Fenerbahçe ihtimalini yakından takip eden taraftarlar açısından dikkat çekici bulundu.

SEÇENEKLER ARASINDA MLS DE VAR

Robert Lewandowski'nin önünde Barcelona'da kalmak ya da Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri değerlendirmek gibi alternatiflerin bulunduğu belirtilirken, MLS'in de güçlü bir seçenek haline geldiği vurgulandı. Polonyalı yıldızın adının Inter Miami ile de anıldığı ancak MLS'e transfer kararı alması durumunda en güçlü adayın Chicago Fire olduğu ifade edildi.