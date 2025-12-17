Lewandowski'den Fener taraftarını üzecek haber
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Robert Lewandowski'nin, MLS ekibi Chicago Fire ile görüşmelere başladığı iddia edildi. BBC'nin haberine göre, Polonyalı futbolcunun MLS'e transfer olmaya sıcak baktığı ve maaş konusunda bir sorun olmadığı belirtildi. Bu durum, Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye transfer olabileceği ihtimalini takip eden taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
- Robert Lewandowski'nin MLS ekibi Chicago Fire ile transfer görüşmeleri yaptığı ve bu görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.
- Lewandowski'nin Chicago Fire'a transfer olmaya açık olduğu ve maaş konusunun sorun teşkil etmediği kaydedildi.
- Lewandowski'nin sezon sonunda Barcelona'dan serbest kalması bekleniyor ve MLS, Suudi Arabistan teklifleri gibi alternatifler arasında yer alıyor.
Adı Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski'nin transfer sürecinde sarı-lacivertli taraftarları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Polonyalı yıldızın MLS ekibi Chicago Fire ile temas halinde olduğu öne sürüldü.
CHICAGO FIRE DEVREYE GİRDİ
Barcelona ile sözleşmesinin son yılına giren ve sezon sonunda serbest kalması beklenen Robert Lewandowski için ABD temsilcisi Chicago Fire'ın devreye girdiği belirtildi. BBC'de yer alan habere göre, MLS ekibinin Polonyalı golcüyle gerçekleştirdiği ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği aktarıldı.
BBC: TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Haberde, BBC'ye konuşan kaynakların Lewandowski'nin Chicago Fire'a transfer olmaya açık olduğunu ve maaş konusunun bir sorun teşkil etmediğini ifade ettiği kaydedildi. Bu gelişme, Fenerbahçe ihtimalini yakından takip eden taraftarlar açısından dikkat çekici bulundu.
SEÇENEKLER ARASINDA MLS DE VAR
Robert Lewandowski'nin önünde Barcelona'da kalmak ya da Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri değerlendirmek gibi alternatiflerin bulunduğu belirtilirken, MLS'in de güçlü bir seçenek haline geldiği vurgulandı. Polonyalı yıldızın adının Inter Miami ile de anıldığı ancak MLS'e transfer kararı alması durumunda en güçlü adayın Chicago Fire olduğu ifade edildi.