Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Sadettin Saran'ın başkanlık dönemindeki ilk transfer penceresi yaklaşırken, sarı-lacivertlilerden tüm dünyada ses getirecek bir hamle geliyor. Domenico Tedesco'nun yönetime sunduğu listede ilk sırada yer alan isim ise Robert Lewandowski. Barcelona'da geleceği netleşmeyen Polonyalı yıldız için Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı.

EN-NESYRI SENARYOSU HAREKETE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezon başında 19.5 milyon euro bonservis ile kadroya katılan Youssef En-Nesyri'nin devre arasında ayrılma ihtimalinin ortaya çıkması, Fenerbahçe'yi alternatif golcü arayışına itti. Bu doğrultuda yönetim, tercihini dünya çapında bir bomba transferden yana kullanarak Lewandowski için görüşme trafiğini başlattı.

YÖNETİM MENAJERLİK ŞİRKETİYLE MASADA

Sarı-lacivertli yönetim, Lewandowski'nin bağlı olduğu menajerlik şirketiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Polonyalı yıldıza olan ilgisini resmen iletti ve oyuncu için hazırlanan proje ile kulübün hedeflerini yetkililere sundu. Görüşmelerin ilk fazının olumlu geçtiği öğrenildi. Lewandowski cephesinin Fenerbahçe'nin yaklaşımını dikkatle değerlendirdiği belirtiliyor.

TARİHİ TRANSFERİN İŞARETLERİ GELİYOR

Sezon başı Avrupa futbolunun önemli takımlarında oluşabilecek değişiklikler ve Lewandowski'nin Barcelona'daki konumu, Fenerbahçe'nin bu transferde avantaj elde etmesini sağlayabilir. Sarı-lacivertliler, ocak ayı öncesinde süreci hızlandırarak dev bir yıldızla masaya oturmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Lewandowski hamlesiyle hem Süper Lig hem de Avrupa'da iddiasını en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.