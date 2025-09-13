Fener'in yeni hocası Tedesco'dan Mourinho'ya olay gönderme

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco için imza töreni düzenlendi.

MOURINHO'YA OLAY GÖNDERME: ASLA BAHANELER SUNMAM

Törende konuşan İtalyan antrenöre hakemlerle ilgili bir soru yöneltildi. Tedesco bu soruya, "Asla bahaneler sunmam. Hakem kararları için konuşmaya da alışkın biri değilim. Onların yaptığı iş de kolay değil. Rakiplerin de kapalı oynaması ve vakit geçirmesi yasak değil. Bunun doğru ve yanlış olduğunu tartışamaya, şikayet etmeye gerek yok. Rusya'da da benzer şeyler söylendi ama takıma bunlara odaklanmamalarını söyledim. Bizim üzerinde etkimizin olmadığı şeylerle vakit kaybedemeyiz" şeklinde yanıt verdi. İtalyan teknik adamın bu sözleri Fenerbahçe'nin önceki antrenörü Jose Mourinho'ya da gönderme olarak yorumlandı. Mourinho maçlardan sonra hakemler hakkında verdiği demeçlerle adından hayli söz ettirmişti.

"OYUNU DOMİNE EDECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden genç çalıştırıcı, "Benden asla 'Yeni geldim, zamana ihtiyacım var' gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var. Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, gece çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Şimdi işleri yoluna koyalım. Stuttgart alt yapısında büyük ve 10 yıl çalıştım. Orada dörtlü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu. Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu.

Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş. Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız" ifadelerini kullandı.