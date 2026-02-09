Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Emmanuel Emenike, futbol kariyerinin ardından ülkesinde dikkat çeken bir projeye imza attı. Emenike, Nijerya'da kendi adını verdiği özel bir hastane açtı.

"EMENIKE HOSPITAL" HİZMETE GİRDİ

Nijerya'da faaliyete başlayan Emenike Hospital, modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Özel hastanenin, bölgedeki sağlık altyapısına katkı sağlaması ve yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini artırması amaçlanıyor.

FUTBOL SAHASINDAN SAĞLIK SEKTÖRÜNE

Futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarıların ardından farklı alanlara yönelen Emmanuel Emenike, sağlık sektörüne yaptığı bu yatırımla ülkesinde sosyal sorumluluk örneği sergiledi.