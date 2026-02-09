Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, futbol kariyerinin ardından Nijerya'da kendi adını taşıyan bir hastane açtı. Modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefleyen Emenike Hospital, bölgenin sağlık altyapısına katkıda bulunmayı ve yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı amaçlıyor.
- Eski Fenerbahçeli futbolcu Emmanuel Emenike, Nijerya'da 'Emenike Hospital' adında özel bir hastane açtı.
- Emenike Hospital, Nijerya'da modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor.
- Hastanenin, bölgedeki sağlık altyapısına katkı sağlaması ve yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini artırması amaçlanıyor.
Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Emmanuel Emenike, futbol kariyerinin ardından ülkesinde dikkat çeken bir projeye imza attı. Emenike, Nijerya'da kendi adını verdiği özel bir hastane açtı.
"EMENIKE HOSPITAL" HİZMETE GİRDİ
Nijerya'da faaliyete başlayan Emenike Hospital, modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Özel hastanenin, bölgedeki sağlık altyapısına katkı sağlaması ve yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini artırması amaçlanıyor.
FUTBOL SAHASINDAN SAĞLIK SEKTÖRÜNE
Futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarıların ardından farklı alanlara yönelen Emmanuel Emenike, sağlık sektörüne yaptığı bu yatırımla ülkesinde sosyal sorumluluk örneği sergiledi.