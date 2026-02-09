Haberler

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, futbol kariyerinin ardından Nijerya'da kendi adını taşıyan bir hastane açtı. Modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefleyen Emenike Hospital, bölgenin sağlık altyapısına katkıda bulunmayı ve yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı amaçlıyor.

  • Eski Fenerbahçeli futbolcu Emmanuel Emenike, Nijerya'da 'Emenike Hospital' adında özel bir hastane açtı.
  • Emenike Hospital, Nijerya'da modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor.
  • Hastanenin, bölgedeki sağlık altyapısına katkı sağlaması ve yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini artırması amaçlanıyor.

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Emmanuel Emenike, futbol kariyerinin ardından ülkesinde dikkat çeken bir projeye imza attı. Emenike, Nijerya'da kendi adını verdiği özel bir hastane açtı.

"EMENIKE HOSPITAL" HİZMETE GİRDİ

Nijerya'da faaliyete başlayan Emenike Hospital, modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Özel hastanenin, bölgedeki sağlık altyapısına katkı sağlaması ve yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini artırması amaçlanıyor.

FUTBOL SAHASINDAN SAĞLIK SEKTÖRÜNE

Futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarıların ardından farklı alanlara yönelen Emmanuel Emenike, sağlık sektörüne yaptığı bu yatırımla ülkesinde sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Bizimkilerde manken sektorune yatirim yapiyorlar bravo

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaba Can:

bizimkiler de son model araba manita kovalasınlar hepsi değil bazıları iyi bir şey yapanları duymak istiyoruz duan yazsın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

buda futbolcu arif erdem hakan şükür. hakan ünsal bunlarda futbolcu şdi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

