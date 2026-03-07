Fener'in eski yıldızı durdurulamıyor! Tek rakibi Mbappe

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, La Liga'da gol yollarındaki etkili performansını sürdürmeye devam ediyor. Osasuna deplasmanında iki gol atan Kosovalı forvet, ligdeki gol sayısını 18'e çıkararak gol krallığı yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

MALLORCA PUANI SON DAKİKADA KAYBETTİ

Muriqi'nin golleriyle 2-0 öne geçen Mallorca, son dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Osasuna'nın golleri 89. dakikada Barja ve 90+4'te Budimir'den geldi.

KRALLIK YARIŞINDA MBAPPE'Yİ TAKİP EDİYOR

La Liga'da gol krallığı yarışında zirvede 23 golle Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe bulunurken, Vedat Muriqi 18 golle üst sıralardaki yerini koruyor.

KULÜP TARİHİNE YAKLAŞTI

Muriqi ayrıca La Liga'da Mallorca formasıyla 53 gole ulaşarak kulüp tarihinin en golcü isimlerinden biri oldu. Zirvede 54 golle Samuel Eto'o yer alırken, Kosovalı golcü ikinci sıraya yükseldi.