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Fendoğlu, süper ligde küme düşmenin kaldırılmasını talep etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fendoğlu, süper ligde küme düşmenin kaldırılmasını talep etti

MHP Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM genel kurulunda süper ligde küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

MALATYA (İHA) - MHP Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM genel kurulunda süper ligde küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak konuşma yaptı. Fendoğlu, "Türk futbolunda son günlerdeki gelişmeler kamu vicdanını rahatsız etmiş, Öncelikle 13 hakemin istifası, daha sonra mahkeme kararıyla geri dönmesi, daha sonra Futbol Federasyonu Başkanının istifası,MHK eğitimci hocası Jaap Uilenberg'in görevden ayrılması ve son olarak da MHK Başkanının istifasıyla Türk futbolunda kamu vicdanlarında soru işareti bırakacak bir silsile, istifalar silsilesi gerçekleşmiştir" diyerek Süper Ligde düşmenin kaldırılmasını Cumhurbaşkanından talebini TBMM Genel kurulunda gündeme getirdi. Fendoğlu konuşmasında, "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifini görüştüğümüz bugünlerde Türk futbolunda son günlerdeki gelişmeler kamu vicdanını rahatsız etmiştir. Şöyle ki, öncelikle 13 hakemin istifası, daha sonra mahkeme kararıyla geri dönmesi, daha sonra Futbol Federasyonu Başkanının istifası, daha sonra MHK eğitimci hocası Jaap Uilenberg'in görevden ayrılması ve son olarak da MHK Başkanının istifasıyla Türk futbolunda kamu vicdanlarında soru işareti bırakacak bir silsile, istifalar silsilesi gerçekleşmiştir. Bu konuda bu yılki küme düşmenin kaldırılmasını hassaten ve şehirlerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ederim. Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un önümüzdeki dönemde ligde kalmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Malatya, TBMM, Spor, Haberler

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