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Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı

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Galatasaray'ın efsane isimlerden Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı formayı giyerek bir paylaşımda bulundu. Melo, paylaşımında "Bugün savaş var. Zırhını giydin mi?" ifadelerini kullandı. Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SAVAŞ VAR"

Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray forması giydi ve paylaşımına, "Bugün savaş var. Zırhını giydin mi?" notunu düştü. Galatasaraylı taraftarlar, Melo'nun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.

İşte o paylaşım;

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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