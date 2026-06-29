Felipe Augusto, Rusya'nın Zenit kulübüne transfer oldu
Rusya Premier Lig ekibi Zenit, Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Trabzonspor'dan ayrılan oyuncu, yeni sezonda Zenit forması giyecek.
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu.
Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı açıklamada Felipe Augusto transferinin tamamlandığı belirtilirken, oyuncunun yeni sezonda Zenit forması giyeceği ifade edildi. Zenit St. Petersburg tarafından yapılan duyuruda, transferin detaylarına ilişkin resmi bilgilendirmenin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.
Yeni transfer Felipe Augusto, kariyerine Rusya'da devam edecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı