Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto'dan mücadele vurgusu Açıklaması

Trabzonspor'un Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto, mücadele etmenin kişisel karakteristik özelliği olduğunu belirtti. Hem takım arkadaşları hem de taraftarlar için oyunun öneminden bahseden Augusto, Trabzonspor forması giymenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu vurguladı.

Trabzonspor'un Brezilyalı golcü oyuncusu Felipe Augusto, koşma ve mücadele etmenin en büyük karakteristik özelliği olduğunu, forma uğruna hem takım arkadaşları hem de taraftarlar için mücadele etmenin her zaman önceliği olduğunu belirtti.

Augusto, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, çocukken konsol oyunlarında Trabzonspor'u seçtiğini belirterek, "Bunu ilk söylediğimde insanların güldüğünü biliyorum ama bu söylediğim gerçekti. O yaşta oynarken sürekli Trabzonspor'dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra, oyundaki gibi gerçek hayatta da teklif gelince şaşırdım ve 'bu tesadüf değilmiş, olması gereken şeyler oluyormuş' dedim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da oynamanın kendisi için inanılmaz bir adım olduğunu vurgulayan Augusto, "Çok büyük bir mutluluk. Bu şehri, bu takımı temsil etmek ve taraftarlar için mücadele etmek çok önemli. Oyun konsollarından sonra gerçek hayatta da bu forma için oynamak gerçekten harika hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Augusto, teknik direktör Fatih Tekke ile çalışmasının kendisine neler kattığını yönelik, "Hocamız her konuşmasında, bu şehri ve buranın insanlarını tanıdığını söyler ve bize bu takım için oynamanın ne demek olduğunu anlatır. Kendisi bir hücum oyuncusu ve santrfor olduğu için onunla çalışmak benim adıma büyük bir zevk ve aynı zamanda çok önemli bir şans. Burada oynamış, büyük izler bırakmış, gol kralı olmuş ve insanların idolü olmuş biriyle aynı pozisyonda çalışmak büyük avantaj. Bir süre önce tesislerde yemek yerken, televizyonda hocamızın eski gollerini izliyorduk. Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye attığı uzak köşeye giden inanılmaz bir kafa golü vardı. Hoca kendi gollerini izlediğimizi gördü, yanımıza geldi ve 'size söylemiştim bu ligi tanıyorum, bu şehri tanıyorum diye!' diye takıldı. Gerçekten çok kaliteli golleri vardı. Onunla çalışmak bizim adımıza büyük bir ayrıcalık çünkü bize çok şey öğretiyor." görüşlerine yer verdi.

Brezilyalı futbolcu, oyun içinde sürekli hareketli ve mücadele eden bir görüntüsünün bulunmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten de koşmak ve mücadele etmek benim en büyük karakteristik özelliklerimden. Bu forma uğruna hem takım arkadaşlarım hem de taraftar uğruna mücadele edebilmek her zaman önceliğimdir. Bazen gol atabilir, asist yapabilirsiniz ama bunlar olmasa da her zaman mücadelenize takıma, arkadaşlarınıza katkıda bulunmanız lazım. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Santrfor, arkası, merkez ve sol tarafta oynuyorum. Görev alanım değişiyor ama her koşulda benden beklenen görevleri her zaman yerine getirmeye ve mücadele etmeye çalışırım. Bazen bu gollerle, bazen de kayarak aldığım bir topla oldu ama her zaman mücadele vererek oldu."

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
