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Felçli Beşiktaş Taraftarının Hayali Gerçek Oldu

Felçli Beşiktaş Taraftarının Hayali Gerçek Oldu
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Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan Zafer Işık, 2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalmasının ardından Beşiktaş ile buluşma hayalini gerçekleştirerek, kulüp tesislerinde futbolcularla bir araya geldi.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ikamet eden, 2009 yılında geçirdiği bir trafik kazasında boynundan aşağısı felç kalarak yatağa bağımlı hale gelen Beşiktaş taraftarı Zafer Işık'ın siyah-beyazlı takımla bir araya gelme hayali gerçek oldu.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve 2009 yılında geçirdiği bir trafik kazasında boynundan aşağısı felç kalan Zafer Altınışık'ın hayali gerçek oldu. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın desteği, Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil'in girişimleriyle İstanbul'a gelen Altınışık, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla buluştu.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ismi yazılı Beşiktaş forması hediye ettiği Zafer Altınışık, futbolcularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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