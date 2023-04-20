Canlı yayında inanılmaz anlar! İki spiker stüdyoyu yıktı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, ilk yarısını yenik kapattığı mücadelede 88 ve 90+3'te Joao Pedro'nun ayağından gelen gollerle 3 puana uzandı.

ÇILGIN ANLAR

Karşılaşmayı kulüp televizyonunda anlatan FB TV spikerleri, son dakika gollerinde kendinden geçti. Özellikle ikinci golden sonra çok büyük coşku yaşandı. Spiker Kıvanç Özkök, "Bu gol artık şampiyonluğun habercisi olsun" diye haykırdı.