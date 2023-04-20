Canlı yayında inanılmaz anlar! İki spiker stüdyoyu yıktı
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Başakşehir'i son dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenen Fenerbahçe'de kulüp televizyonunda maçı anlatan spikerler büyük coşku yaşadı. Canlı yayında yaşananlar sosyal medya gündemine damga vurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, ilk yarısını yenik kapattığı mücadelede 88 ve 90+3'te Joao Pedro'nun ayağından gelen gollerle 3 puana uzandı.
ÇILGIN ANLAR
Karşılaşmayı kulüp televizyonunda anlatan FB TV spikerleri, son dakika gollerinde kendinden geçti. Özellikle ikinci golden sonra çok büyük coşku yaşandı. Spiker Kıvanç Özkök, "Bu gol artık şampiyonluğun habercisi olsun" diye haykırdı.