Fatüh Karagümrük, Trabzonspor'dan Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Fildişi Sahilli futbolcunun adı bir süre Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de anılmıştı.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Fatih Karagümrük, transferin bitmesine sayılı günler kala Trabzonspor'un yıldızını renklerine bağladı.

KİRALIK OLARAK KARAGÜMRÜK FORMASI GİYECEK

Fatih Karagümrük, bordo-mavililerden Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Transfere ilişkin İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, " Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı." ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR'DA 1 GOLÜ VAR

Jean Evrard Kouassi geçen sezon Trabzonspor formasıyla 14 maça çıkarken, 1 gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 8 maça çıktığı bordo-mavili formayla 1 asist yaptı.