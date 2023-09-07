Fatsa Belediyespor 2. Lig hedefliyor

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyespor'un bu yıl 2 Lig hedeflediğini belirterek, "Takımız gerçekten sezona hazır. İnşallah bu yıl 2. Lig hedefimiz yolunda çok başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyespor antrenmanını ziyaret etti. Antrenman sırasında Kulüp Başkanı Üzeyir Erdoğan, antrenman sonrası ise Teknik Direktör Murat Parlak'tan takımın son durum hakkında bilgiler alan Başkan Kibar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"2. Lig yolunda desteğimiz tam"

Fatsa Belediyespor'un bu yıl çok iddialı bir kadro kurduğunu ifade eden Başkan Kibar, "Kulüp Başkanımız Üzeyir Erdoğan'dan çok faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini öğrendim. Gerek transferler gerekse kamp dönemi çok başarılı geçti. Biz de Fatsa Belediyespor'umuzun hafta sonu oynayacağı maç öncesinde son antrenmanı izlemeye geldik. Takımız gerçekten sezona hazır diyebiliriz. İnşallah bu yıl 2. Lig hedefimiz yolunda çok başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" diye konuştu.

Futbolda başarının yakalanması için öncelikle altyapının ve tesisleşmenin tamamlanması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Sonrasında ise takım içerisinde aile ruhunun, takım ruhunun en üst seviyede sağlanması gerekiyor. 4 yıldır takımımızın en büyük hedefi Adem Bekar Başkanımız öncülüğünde takımı ligde tutmaktı. Bunun gayreti içerisinde mücadele verdiler ve bu hedefimize ulaştık diyebiliriz. Çünkü futbolun sürdürülebilir olması açısından kaynakların da sürdürülebilir olması lazım. Zor ekonomik şartlarda bu ligde play-off oynamaya kadar takımın ligde kalması da başarılı sayılabilecek bir durumdu. Çok kıt imkanlarla takımımız ligde kaldı" ifadelerine yer verdi.

"İddialı bir takım kurduk"

Fatsa Belediyespor Kulüp Başkanı Üzeyir Erdoğan da ilk maçın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İddialı bir takım kurduk, 'hedefimiz inşallah 2. Lige çıkmak' dedik. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum. Takımımız antrenmanlarını yakından takip ediyoruz. Çok hırslı ve çok iddialı. Hocamıza, takımımıza güveniyoruz. İnşallah Fatsa Cumartesi günü tek yürek olacak. Taraftarlarımızı ve sporseverlerin hepsini de bu coşkulu ilk maçımıza herkesi bekliyoruz. İlk maçı da ücretsiz yaptık. İnşallah bundan sonra da ara ara böyle sürprizler güzellikler yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Murat Parlak ise heyecanlı olduklarını ifade etti. Parlak, beklentilerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Biz sezon boyunca bu play-offun içinde olmak istiyoruz. Orada kalmak istiyoruz ve mümkünse en tepede olmak istiyoruz" dedi. - ORDU