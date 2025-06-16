Fatih Terim Suudi Arabistan'tan ayrılıyor

Al Shabab ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, Suudi Arabistan ile yola devam etmeme kararı aldı.

DEVAM ETMEYECEK

Gazeteci Kutlu Akpınar'ın haberine göre, Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik adam, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı.

SEZON RAKAMLARI

Fatih Terim, aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı. 71 yaşındaki teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.