Fatih Terim, 'Sınırsız bütçem olsa onu alırdım' demişti! Milan, Leao'yu satmanın eşiğinde

İtalyan devi Milan, yıldızı Rafael Leao'yu yeni sözleşme konusunda ikna edemezse futbolcuyu satacak. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Leao'nun yeni mukavele için 7.5 milyon euro artı imza parası istediği belirtildi. Portekizli futbolcu için geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim, "Sınırsız bütçem olsa onu takımıma alırdım." açıklamasında bulunmuştu.

Milan'daki performansıyla dikkat çeken Rafael Leao, İtalyan devi ile yolları ayırabilir. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçen Milan, bundan sonuç alamazsa yıldız ismi yazın satışa çıkaracak.

7.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sözleşmesi 2024'te sona erecek Leao, Milan'dan 7.5 milyon euro artı imza parası istedi. Oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Milan, Portekizli yıldız ile anlaşma sağlayamaması halinde, futbolcu için yazın gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

LEAO, FATİH TERİM'DEN ÖVGÜ ALMIŞTI

Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Leao ile ilgili olarak, "Rafael Leao'nun hiçbir eksiği yok. Ondan şüphesi olanlar geçen sezon oynadığı kritik maçları izleyebilir. Harika bir tekniği var ve sahada her zaman doğru kararı veriyor. Süratine hayranım. Sprinter hızını top kontrolüyle birleştirebiliyor. 100 milyon euro gibi rakamların kolayca harcanabildiği günümüz futbolunda sınırlı bütçem olsa ilk transfer edeceğim oyuncu olurdu.