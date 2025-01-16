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Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

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Al-Shabab teknik direktörü Fatih Terim, Al-Riyadh maçını 2-1 kazandıktan sonra oyuncularının izin isteklerini geri çevirdi. Terim futbolculara, "Hayır izin yok. Yarın antrenman var" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, evinde konuk ettiği Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir video çok konuşuldu.

OYUNCULARIN İZİN İSTEĞİNİ REDDETTİ

Al-Shabab teknik direktörü Fatih Terim 2-1 kazandıkları Al-Riyadh maçının ardından öğrencilerinin izin isteklerini geri çevirdiği görüldü. Terim futbolculara, "Hayır izin yok. Yarın antrenman var" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMehmet Peksöz:

Ulan 80 yaşındasın, Hâlen neyin peşindesin yaaa

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Yorumlara bak. kendi kötünden mahallesinden dışarı çıkamayan embesiller Yurt dışında çalışıp ülkesine döviz kazandıran ender futbola adamlarından biri olan Türkiye ye ilk kez UEFA kupası getiren teknik direktöre yazdıkları yorumlara bakın... Bu adamın yaptıklarının 100'de birini yapın da öyle gelin.

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıUfuk BASMACI:

Fatih petrol fonu

Yorum Beğen65
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Haber YorumlarıHasan Turk:

6 haftaya paket olup gelir.

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Haber YorumlarıAbdulbaki null:

Çocuk gibi..

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Yok yok bir saniye geçmiştir, belki bir dk düşünmemiştir

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Haber YorumlarıEsma Özkan:

Zaten hiçbir zaman o hoca olmadı ki olamaz dedi onun için artistlik küfür etmek onun bunun işte şey yapmak şimdi Türkiye'de ekmek bulamadı şimdi oraya gidiyor kendini göstermek için onun kariyer Maria gayesi Aksu uydu Arabistan'a İnşallah aklı başına gelir o da namazını Niyazi bağlamışlar inşallah

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