Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
Al-Shabab teknik direktörü Fatih Terim, Al-Riyadh maçını 2-1 kazandıktan sonra oyuncularının izin isteklerini geri çevirdi. Terim futbolculara, "Hayır izin yok. Yarın antrenman var" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, evinde konuk ettiği Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir video çok konuşuldu.
OYUNCULARIN İZİN İSTEĞİNİ REDDETTİ
Al-Shabab teknik direktörü Fatih Terim 2-1 kazandıkları Al-Riyadh maçının ardından öğrencilerinin izin isteklerini geri çevirdiği görüldü. Terim futbolculara, "Hayır izin yok. Yarın antrenman var" ifadelerini kullandı.