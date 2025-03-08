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Fatih Terim'in Takımı Al Shabab, Al-Nassr'la berabere kaldı

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Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Al-Shabab bu skorla 40 puanla 6. sırada kalırken, Al-Nassr puanını 48'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ı konuk etti.

2-2 BİTTİ

Al-Awwal Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. Konuk ekip 44. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip ise uzatma dakikalarında Ayman Yahya ile beraberliği yakaladı. Devrenin skorunu belirleyen gol ise 45+2'de Cristiano Ronaldo'dan geldi. Portekizli yıldızın sağ çaprazdan attığı gol, VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı.

Al-Nassr'da Al Fatil 52. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Al-Shabab bu skorla 40 puanla 6. sırada kalırken, Al-Nassr puanını 48'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Al-Shabab'ın ligdeki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

TERİM'İN 6. GALİBİYETİ

71 yaşındaki teknik adam Suudi ekibiyle ligde 12 toplamda ise 13. maçına çıktı. Bu süreçte 6 kez galibiyet sevinci yaşayan Terim'in öğrencileri, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ANTRENMANA ÇIKMAMIŞLARDI

Al-Shabab'da hafta içinde futbolcular, maaşlarını almadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmamıştı. Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Al Orouba'yı konuk edecek. Al Nassr ise Al Kholood'u ağırlayacak.

Fatih Terim'in Takımı Al Shabab, Al-Nassr'la berabere kaldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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