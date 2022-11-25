Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, 91 yaşında hayatını kaybetti

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Deneyimli hoca, haberi alır almaz taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

EŞİNİN KABRİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

FATİH TERİM, ADANA'YA GİTTİ

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti. Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

TAZİYE MESAJLARI ART ARDA GELDİ

Fatih Terim için vefat eden annesi Nuriye Terim için Adana Demirspor ve Galatasaray sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınlandı.