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Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Victor Nelsson, Suudi ve Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab, Danimarkalı oyuncuyu transfer listesine ekledi. Al Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim'in, Nelsson'u kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Danimarkalı Victor Nelsson, Suudi ve Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

FATİH TERİM İSTİYOR

Tecrübeli oyuncuyu transfer listesine ekleyen son takım ise Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab oldu. Geçtiğimiz günlerde Al Shabab'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim'in yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve bunu yönetimle paylaştığı belirtildi.

Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

TEKLİF YAPILACAK

Suudi Arabistan kulübünün henüz Galatasaray'a resmi bir teklif sunmadığı ancak Nelsson'u kiralık olarak kadroya katma düşüncelerinin olduğu öğrenildi. Al Shabab yetkilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi ve Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.

Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Osimhen ve Yunus Akgün yakışır sana hocam.

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

hocam gözünü seviyim şu hakim i de alsana bizi bir yükten kurtar

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bakalım o kadar şaşırdığımız Nelson u kaça vereceksiniz. Alırlarsa tabi.

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Haber Yorumlarımerthan pro.:

Hocam şu feneride kurtariver sana zahmet.şu sametide geri al.

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