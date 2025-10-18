Haberler

Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı. Terim, "Avrupa'da ondan daha yetenekli az futbolcu var. Gelişimini sürdürürse dünyanın en iyilerinden biri olabilir" dedi.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Serie A'da yarın oynanacak Milan - Fiorentina karşılaşması öncesi İtalyan basınına röportaj verdi.

İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan Fatih Terim, Juventus formasıyla parlayan Kenan Yıldız hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Terim, genç yıldız için, "Kenan Yıldız Avrupa'daki en yetenekli genç futbolculardan biri. Henüz 20 yaşında ama olağanüstü bir potansiyele sahip. Kendini geliştirmeye devam ederse gelecekte dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir" dedi.

"ARDA, HAKAN VE KENAN İLE GELECEK PARLAK"

Tecrübeli teknik adam, Kenan Yıldız'ın performansını överken Türk futbolunun geleceğine dair umut dolu mesajlar verdi. Terim, "Kenan Yıldız şu anda en iyi Türk futbolcu mu? Bunu söylemek için biraz erken. Çünkü elimizde Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi üst düzey iki isim daha var. Bu üçlüyle Türkiye'nin futbol geleceği gerçekten çok parlak" dedi.

TERİM'DEN TÜRK FUTBOLUNA UMUT MESAJI

Fatih Terim, röportajında Türk futbolunun genç nesillerle birlikte Avrupa'da yeniden yükselişe geçebileceğini belirterek, "Bu çocuklar sadece yetenekleriyle değil, profesyonellikleriyle de fark yaratıyorlar. Onlar Türkiye'nin Avrupa'daki yüzü olacaklar" ifadelerini kullandı.

