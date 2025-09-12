Fatih Terim'den milli takım sürprizi

Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu. Avrupa basını, tecrübeli teknik adamın Çekya Milli Takımı'nın başına geçeceğini yazdı.

ARABİSTAN SERÜVENİ SONA ERDİ

Geçen sezon ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, sezon sonunda görevinden ayrıldı. 23 resmi maça çıkan tecrübeli hoca; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.74 puan ortalaması yakaladı.

YENİ ADRES ÇEKYA MİLLİ TAKIMI

Avrupa basınından aktarılan haberlere göre Çekya Milli Takımı, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor. Sportif direktör Pavel Nedved'in, 72 yaşındaki teknik adam için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Fatih Terim'in kısa süre içinde Çekya Futbol Federasyonu tarafından resmen açıklanması bekleniyor.