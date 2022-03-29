Fatih Terim başkanlığı hiç istemez! Galatasaray'daki tabloyu gören geri çekiliyor - Haberler

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Fatih Terim başkanlığı hiç istemez! Galatasaray'daki tabloyu gören geri çekiliyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Aday olacağı konuşulan Dursun Özbek başkanlık defterini kesin olarak kapattı. Ünal Aysal'ın da aklında böyle bir düşünce yok. Galatasaray'ın kısa süre içinde yapması gereken ödemeler başkan adaylarına geri adım attırıyor. Galatasaray'dan ayrılırken, "Son imzam" diyen Terim'in de adaylığa sıcak bakma ihtimali yok.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılılar seçime gidiyor. Metin Öztürk aday olduğunu açıkladı. Dursun Özbek ise ihtimali tamamen rafa kaldırdı. Ünal Aysal da artık sıcak bakmıyor.

Fatih Terim de aday olmaz! Galatasaray'daki tabloyu gören başkanlıktan çekiliyor

ALBAYRAK VE TERİM

Metin Öztürk'ün dışında Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in başkanlık için ismi geçiyor. Ancak Terim'in de gönlü hoca olmaktan yana. Galatasaray'ı mali yönden iyi günler beklemiyor.

Fatih Terim de aday olmaz! Galatasaray'daki tabloyu gören başkanlıktan çekiliyor

MİNİMUM 1 MİLYAR LİRA

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında ilk ödeme gerçekleşecek. Yalnızca 200-300 milyon lira civarı faiz ödemesi var. Yayın ihalesindeki durum belirsiz. Morutan, Cicaldau gibi taksitlerle alınan birçok futbolcunun ödemesi başlıyor. Futbolcu ve personellerin kulüpten alacakları var. Florya-Kemerburgaz projesinin akıbeti Burak Elmas'ın gidişiyle belirsizleşti. Kısa süre içinde ödenmesi gereken 1 milyar liralık borç yığını var. Burak Elmas döneminde ikinci başkanlık yapan Rezan Epözdemir, "Yeni başkan büyük sorumluluk alacak. Ödemeler kapıda bekliyor " ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Burak Elmas, Fatih Terim, Galatasaray, Ünal Aysal, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bu sene olmazsa seneye düşüyor yani PTT'ye hadi bakalım.

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