Fatih Terim başkanlığı hiç istemez! Galatasaray'daki tabloyu gören geri çekiliyor
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Aday olacağı konuşulan Dursun Özbek başkanlık defterini kesin olarak kapattı. Ünal Aysal'ın da aklında böyle bir düşünce yok. Galatasaray'ın kısa süre içinde yapması gereken ödemeler başkan adaylarına geri adım attırıyor. Galatasaray'dan ayrılırken, "Son imzam" diyen Terim'in de adaylığa sıcak bakma ihtimali yok.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılılar seçime gidiyor. Metin Öztürk aday olduğunu açıkladı. Dursun Özbek ise ihtimali tamamen rafa kaldırdı. Ünal Aysal da artık sıcak bakmıyor.
ALBAYRAK VE TERİM
Metin Öztürk'ün dışında Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in başkanlık için ismi geçiyor. Ancak Terim'in de gönlü hoca olmaktan yana. Galatasaray'ı mali yönden iyi günler beklemiyor.
MİNİMUM 1 MİLYAR LİRA
Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında ilk ödeme gerçekleşecek. Yalnızca 200-300 milyon lira civarı faiz ödemesi var. Yayın ihalesindeki durum belirsiz. Morutan, Cicaldau gibi taksitlerle alınan birçok futbolcunun ödemesi başlıyor. Futbolcu ve personellerin kulüpten alacakları var. Florya-Kemerburgaz projesinin akıbeti Burak Elmas'ın gidişiyle belirsizleşti. Kısa süre içinde ödenmesi gereken 1 milyar liralık borç yığını var. Burak Elmas döneminde ikinci başkanlık yapan Rezan Epözdemir, "Yeni başkan büyük sorumluluk alacak. Ödemeler kapıda bekliyor " ifadelerini kullanmıştı.
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022