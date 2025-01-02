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Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile görüşerek kendisini takımında görmek istediğini söyledi. Cengiz'i elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertliler, bu transferin gerçekleşmesi durumunda 3.7 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak.

Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'i elden çıkarmanın hesaplarını yaparken, sarı-lacivertlilerin imdadında Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim yetişti.

CENGİZ'İ İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre; Terim'in çalıştırdığı Suudi kulübü, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim, Cengiz ile görüşerek onu takımında görmek istediğini belirtirken, 27 yaşındaki milli futbolcu tecrübeli teknik adamla çalışmak istemesi nedeniyle Al Shabab'a sıcak bakıyor. Al Shabab yöneticilerinin kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe ile iletişime geçmesi bekleniyor.

Fatih Terim, Cengiz Ünder'i istiyor

FENERBAHÇE 3.7 MİLYON EURODAN KURTULACAK

Öte yandan Avrupa'dan birkaç kulüp, Cengiz Ünder'E talip olsa da 3.7 milyon euroluk yüksek yıllık ücret nedeniyle transferi gerçekleştirmekten vazgeçti. Cengiz için tek seçenek olarak Al Shabab kaldı. Fenerbahçe de 27 yaşındaki futbolcuyu göndererek maaş yükünden kurtulmayı ve takım bütçesinde yer açmayı hedefliyor.

CENGİZ'İN FENERBAHÇE RAKAMLARI

2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euroya transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de 38 resmi maça çıktı.Cengiz, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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