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Fatih Terim Arabistan'a çabuk alıştı

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Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mohamad Almunajem ile bir araya geldi. İmza töreninde Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim'e yöresel Arap kıyafeti olan bişt hediye etti. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Suudi Arabistan takımı Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mohamad Almunajem ile bir araya geldi.

BİŞT HEDİYE EDİLDİ

İmza töreninde Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim'e yöresel Arap kıyafeti olan bişt hediye etti. O anlar kulüp hesabından paylaşılırken "İmparator Fatih Terim" notu düşüldü. Terim'in o anları kısa sürede viral oldu.

Fatih Terim Arabistan'a çabuk alıştı

Fatih Terim Arabistan'a çabuk alıştı

Fatih Terim Arabistan'a çabuk alıştı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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