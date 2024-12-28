Fatih Terim Arabistan'a çabuk alıştı

Suudi Arabistan takımı Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mohamad Almunajem ile bir araya geldi.

BİŞT HEDİYE EDİLDİ

İmza töreninde Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim'e yöresel Arap kıyafeti olan bişt hediye etti. O anlar kulüp hesabından paylaşılırken "İmparator Fatih Terim" notu düşüldü. Terim'in o anları kısa sürede viral oldu.