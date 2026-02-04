Haberler

Fatih Tekke: "Zorlu bir süreç bizi bekliyor"

Güncelleme:
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, her maçın zorlu geçtiğini belirterek, takımın önemli bir sürece girdiğini vurguladı. Fethiyespor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından oyuncuların öz güvenlerinin artmasını beklediklerini ifade etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, her maçın zor geçtiğini belirterek, Trendyol Süper Lig'de konumlarını belirleyecek önemli bir sürece gireceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, evinde Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, her maçın kendileri için zor geçtiğini belirterek, "Morale ihtiyacı olan oyuncuların gol atması da sevindirici. Oyun hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Topa sahip olan takım bizdik. Orta bir kalite farkı da var. Rakibimize fazla fırsat vermedik ama tek fırsatı gole çevirdiler. Allah'tan gol geçerli olmadı. Her maç zor bizim için oluyor. İkinci yarı da ise yaptığımız değişikliklerle iyi şeyler oldu diyebilirim. Yetenekli oyuncularımızın biraz daha sorumluluk almaları gerekiyor" dedi.

Tecrübeli oyunculardan öz güvenlerini yukarı çıkartacak aksiyonlar beklediklerini belirten Tekke, "Kupa da yolumuza devam ediyoruz. Ama zorlu bir sürecimiz var. Sakat oyuncularımızda var. Özellikle hafta Bazı bölgelerde sorunlarımız da var. Dolayısıyla zor bir süreç bizi bekliyor. Burada bu oyuncularımın herkesin bence eğer senede bir periyotta tam destek gerekiyorsa, bence bu 5 haftalık, periyotta buna desteği ortaya koymak gerekiyor. Ligin seyrinde yerimizi tayin edecek bir 5 haftaya giriyoruz. Dolayısıyla herkesten beklentim Trabzonspor'un faydası için yapılabilecek neyse onu yapmak" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise son güne kadar bu çalışmanın devam edeceğini ihtiyaçlarını giderecek net oyuncular üzerinde durduklarını belirtti. - TRABZON

