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Fatih Tekke: Türk Futbolundaki Problemler Kişiler Üzerinden Tanımlanmalı

Fatih Tekke: Türk Futbolundaki Problemler Kişiler Üzerinden Tanımlanmalı
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Teknik direktör Fatih Tekke, Türk futbolundaki sorunların futbolun kendisinden ziyade kişiler üzerinden ele alınması gerektiğini vurguladı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Tekke, futbol ikliminin kötü olduğunu belirtti ve Trabzonspor ile ilgili soruları yanıtladı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Türk futbolunda problemin futbol üzerinden değil, kişiler üzerinden tanımlanması gerektiğini söyledi.

Tekke, Akçaabat Belediyesince Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, futbol oynadığı döneme ait bazı anılarını paylaştı, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Futbolda yaşanan problemlere işaret eden Tekke, "Türk futbolundaki kaosun biteceğini düşünmüyorum. Türk futbolunda problem futbolun üzerinden tanımlanmamalı, kişiler üzerinden tanımlanmalı." dedi.

Tekke, ülkede futbol ikliminin iyi olmadığını savunarak, "Ülke ikliminde futbol konuşulacak bir ortam yok. Futbol bizim ülkede oynanmıyor. Ne demek istiyorum onu da açayım. Taç, duran top, ön alan baskısı, hareket şeklinden bir düzenimiz, organizasyonumuz yok." diye konuştu.

Fatih Tekke, " Trabzonspor'un teknik direktörü olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "10 yıldır teknik direktörlük yapmaya çalışıyorum. Bana göre bunun 5 yılı başarılı. Ekibimle beraber eksiklerimiz olmasına rağmen dünyada İngiltere ligi belki, her kulübü çalıştırabilecek deneyimimiz oldu diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Yaptığı işte en iyisi olmak için çok çalıştığını anlatan Tekke, "Buradan çok iyi teknik adamlar çıkabilir yeter ki destek olun. Ben bu şehre aitim ve bu şehre dönmek için her dakikam bunu düşünerek geçiyor." ifadelerini kullandı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Fatih Tekke'ye teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
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