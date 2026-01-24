Haberler

Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi

Güncelleme:
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası Oulai'nin transfer edileceği iddialarına ilişkin konuştu. Tekke, "Oyuncularımıza teklif gelmesi de bir değerdir. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, göreve geldikleri ilk dönemde hedeflerinin yangını söndürmek olduğunu ve bunu başardıklarını belirtirken; Oulai'nin transfer edileceği iddialarına ilişkin de konuşptu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçların kolay olmadığını belirterek, "Maçlarımızın zorlu geçeceğini söylüyoruz, bu maç da zor geçti. Üçüncü bölgede kaybettiğimiz toplar oldu. Yediğimiz golde hatalarımız var. Ancak hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyen ve bunun için mücadele eden bir ekip var. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Takımın ilk 11'inin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasıyla ilgili soruya da yanıt veren Tekke, "Ben de 11 oyuncunun Trabzonlu olmasını isterim. Bu bir plan dahilinde yapılabilirdi. Trabzonlu çocuklarla ilgili her zaman söylüyorum. Bugün itibarıyla mevcut durum bu. Göreve başladığımızda farklı bir konumdaydık" ifadelerini kullandı.

"NERESİNDEN BAKARSANIZ BAKIN BU BİR BAŞARIDIR"

Trabzonspor'da göreve geliş sürecine de değinen deneyimli teknik adam, "Trabzonspor'un ihtiyacı olan şey yangının söndürülmesiydi. Buraya gelişimin üzerinden 11 ay geçti. Yönetimimizle paralel gidiyoruz ve bu yangın söndürülmüştür. Neresinden bakarsanız bakın bu bir başarıdır" diye konuştu.

"İKİNCİLİĞİ KABUL EDEN BİR YAPIM YOK"

Transfer süreciyle ilgili olarak başkanın net açıklamalar yaptığını hatırlatan Tekke, "Hangi teknik adam iyi bir oyuncusunu vermek ister? Önemli olan Trabzonspor'un menfaati. Herkes gitti, ben de gittim. Bu riskleri kim alabilirdi? Bir anda her şey gerçekleşmez. İkinciliği kabul eden bir yapım yok. Taraftarımızla aynı şeyleri düşünüyorum. Bu sezon için 1 ila 4 arası diyorum. Gerçeğin dışında bir şey söylemem" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMIZA TEKLİF GELMESİ DE BİR DEĞERDİR"

Takımın gelişim sürecine de değinen Tekke, "Hatalarımız olabilir, oluyor da. Ekibimizle çok iyi çalışıyoruz. İstediğim ritim olmayınca oyunun detaylarını çok konuşamıyoruz. Herkesin bu değerin oluşmasında katkısı var. 23-24 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Önce yangını söndürmekti hedefimiz, bunu yaptık. Şimdi yarışın içindeyiz. Herkesin niyeti çok iyi, hatalar yaşanabiliyor. Oyuncularımıza teklif gelmesi de bir değerdir. Bu çok önemli" açıklamasında bulundu.

"BİZ ONU ÇOK SEVİYORUZ"

Nwaekeme ile ilgili olarak ise Fatih Tekke, "Gol pasına baktığımızda Zubkov'u orada her oyuncu göremezdi. Nwakaeme'yi 11 aydır tanıyorum. Şampiyon olmuş kadroda yer almış. Bence efsane olmuş biri. Biz onu çok seviyoruz. Trabzonspor'un verdiği karara saygı duyduğunu her zaman söylüyor. O hepimizin kalbinde. Onu biz çok seviyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

