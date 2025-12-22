Haberler

Fatih Tekke: 'Maçı genel değerlendirmem gerekirse 2-0 hiç beklemediğimiz andı'
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği'ne 4-3 kaybettikleri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Takımın performansından ve yaşanan hatalardan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Maçı genel değerlendirmem gerekirse 2-0 hiç beklemediğimiz andı. Çok fazla bir üretkenlik olmadı"

Trendyol Süper Lig'in 17. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Çok üzgünüm. Çünkü 4. golü, hatta 5. gol bile olsaydı bunu kabul etmem mümkün değil. Bence iyi oynadılar. Duran toplardan bugün nasipleri vardı ve çalıştığımız yerden gol yeme alışkanlığımız devam ediyor. Bu hepimizin hatası. Maçı genel değerlendirmem gerekirse 2-0 hiç beklemediğimiz andı. Çok fazla bir üretkenlik olmadı. Sadece boş kaleye kaçırdığımız bir pozisyon var. Kırılma anının bir tanesi olabilir. Trabzonspor olarak özellikle son haftalardaki geldiğimiz durumun çok altındayız. Bunun sebeplerini de aramızda konuşup bulmamız lazım. Bunun sebepleri neler olabilir diye düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
