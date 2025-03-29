Fatih Tekke'den Trabzonspor'da ilk puan kaybı
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk etti. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Böylece, 19 yıl sonra teknik direktör olarak Trabzonspor'a dönen Fatih Tekke, ilk puan kaybını yaşadı. Göztepe'nin golünü Romulo, Trabzonspor'un golünü ise Oleksandr Zubkov kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
1 DAKİKA ARAYLA 2 GOL
Göztepe'nin golünü, 31. dakikada penaltıdan Romulo kaydetti. Hemen Trabzonspor'a beraberliği getiren gol ise 32. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.
FATİH TEKKE'DEN İLK PUAN KAYBI
19 yıl sonra teknik direktör olarak Trabzonspor'a dönen ve ilk deplasman maçından galip ayrılan Fatih Tekke,ilk iç saha maçından 1 puanla ayrıldı. 36 puana ulaşan Trabzonspor, 9. sırada konumlandı.
PUAN DURUMU
Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Göztepe ise 38 puana ulaşarak 6. sıraya yerleşti. Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.