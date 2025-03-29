Fatih Tekke'den Trabzonspor'da ilk puan kaybı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

1 DAKİKA ARAYLA 2 GOL

Göztepe'nin golünü, 31. dakikada penaltıdan Romulo kaydetti. Hemen Trabzonspor'a beraberliği getiren gol ise 32. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.

FATİH TEKKE'DEN İLK PUAN KAYBI

19 yıl sonra teknik direktör olarak Trabzonspor'a dönen ve ilk deplasman maçından galip ayrılan Fatih Tekke,ilk iç saha maçından 1 puanla ayrıldı. 36 puana ulaşan Trabzonspor, 9. sırada konumlandı.

PUAN DURUMU

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Göztepe ise 38 puana ulaşarak 6. sıraya yerleşti. Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.