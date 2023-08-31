Fatih'te Dron Destekli Trafik Denetimi: 27 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Fatih Vatan caddesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüleri ile yayalara, kask takmayan motosiklet, motosikletle yaya geçidinden kaçak geçiş yapanlara ceza yağdı. Yapılan denetimlerde toplam 27 bin lira cezai işlem uygulanırken, Motosiklete kasksız, 3 kişi olarak binen ve ehliyeti bulunmayan bir sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Önemli bir şey var mı? Terörist yok ha' diyerek tepki gösterdi.

Fatih Vatan caddesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüleri ile yayalara, kask takmayan motosiklet, motosikletle yaya geçidinden kaçak geçiş yapanlara ceza yağdı. Yapılan denetimlerde toplam 27 bin lira cezai işlem uygulanırken, Motosiklete kasksız, 3 kişi olarak binen ve ehliyeti bulunmayan bir sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere " Önemli bir şey var mı? Terörist yok ha " diyerek tepki gösterdi.

Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince, trafik kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi için Vatan Caddesi üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Cadde üzerindeki bir alışveriş merkezi önündeki trafik ışıklarının bulunduğu yerde bekleyen dron ekibi, ışık ihlali yapanları, kask takmayanları, yaya geçidinden kaçak geçen motorlulara ve kemer kullanmayanları havadan tespit ederek 200 metre ileride bulunan ekibe bildirdi. Kurallara uymayan yaya ve sürücülere denetim noktasında durdurularak ceza yazıldı.

Işık ihlali yaparak sarı ışıkta geçtiğini savunan sürücüye 951 lira ışık ihlalinden ceza yazılırken, yaya geçidinde kırmızı ışıktan geçen bir yaya polis ekipleri tarafından 436 lira ceza yazıldı. Aynı yaya ceza yedikten sonra yine kurallara uymayarak güvenliği olmayan yoldan karşıdan karşıya geçti. Yaya geçidinden geçen motorlulara ise bin 647 lira ceza yazılırken sürücü belgesi olmayan sürücülere 8 bin 190 lira ceza yazıldı. Kurallara uymayan 10 kişiye toplamda 27 bin 20 lira ceza yazıldı.

Motosiklete kasksız, 3 kişi olarak binen ve ehliyeti bulunmayan sürücü kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Önemli bir şey var mı? Terörist yok ha " diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan kent genelinde dron destekli denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL