A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay Maçı Yedikule Hisarı'nda İzlendi (Dron görüntüleriyle)
Fatih'te futbolseverler, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay maçını izlemek için Yedikule Hisarı'nda bir araya gelerek dev ekranda maç heyecanını yaşadı. O anlar dron ile görüntülendi.
FATİH'te, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı maçı izlemek isteyen futbolseverler, sabah erken saatlerde tarihi Yedikule Hisarı'nda bir araya gelerek kurulan dev ekranda milli maç heyecanına ortak oldu. O anlar dron ile görüntülendi.
Fatih'te çok sayıda futbolsever, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için tarihi Yedikule Hisarı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ile alana gelen vatandaşlar, maçı dev ekrandan izledi. O anlar dron ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı