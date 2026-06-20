A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay Maçı Yedikule Hisarı'nda İzlendi (Dron görüntüleriyle)

FATİH'te, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı maçı izlemek isteyen futbolseverler, sabah erken saatlerde tarihi Yedikule Hisarı'nda bir araya gelerek kurulan dev ekranda milli maç heyecanına ortak oldu. O anlar dron ile görüntülendi.

Fatih'te çok sayıda futbolsever, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için tarihi Yedikule Hisarı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ile alana gelen vatandaşlar, maçı dev ekrandan izledi. O anlar dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı